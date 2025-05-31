Перезавантаження ТЦК: Сухопутні війська заявили, що у травні підтвердилось лише 11% інцидентів

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У травні 2025 року Сухопутні війська ЗСУ підтвердили лише 30 з 263 інцидентів за участю територіальних центрів комплектування – 11% від загальної кількості. Про це повідомили у соцмережах цього роду військ.

Сухопутні війська заявляють, що у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов'язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими: "Це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих інформаційно-психологічних операцій".

Як зазначають військові, решта 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням відповідних рішень:

→ чотири особи відсторонено від виконання обов'язків;

→ двох людей звільнено з посад;

→ 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

→ 27 службових розслідувань тривають.

Інфографіка: Сухопутні війська

У повідомленні зауважують, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Командування Сухопутних військ вирішило публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК починаючи з травня: буде систематизувати та оприлюднювати результати перевірок разом з Оперативними командуваннями "Північ", "Південь", "Захід" та "Схід".

"Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", – йдеться у публікації.