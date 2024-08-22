Зловживання в ТЦК: ДБР відкрила понад 400 проваджень, арештовано майна на 264 млн грн

Доведені судом суми "одержаної неправомірної вигоди під час махінацій" у ТЦК становлять 114 млн грн

Військовослужбовець ТЦК (Ілюстративне фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП)

Від 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними відомства, за результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 посадовцям, до суду спрямовано 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок уже отримали 10 осіб.

У ДБР зазначили, що доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Установлено збитків на суму 19 млн грн, з яких 6,5 млн грн вже відшкодовано.

Також у відомстві наголосили, що у межах розслідування кримінальних проваджень суди арештували майно фігурантів на суму 264 млн грн.

Інфографіка: Державне бюро розслідувань

24 липня Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного ТЦК. Стверджується, що за місяць вони "заробляли" від $100 000 до $150 000.

16 серпня СБУ повідомила про затримання очільників Бориспільського і Бучанського ТЦК. Їх підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації та незаконному збагаченні на $1 млн.

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