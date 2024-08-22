ГБР расследует 408 уголовных производств по злоупотреблениям чиновников ТЦК – инфографика

В рамках расследования производств суды арестовали имущество фигурантов на 264 млн грн, отметили в ГБР

Военнослужащий ТЦК (Иллюстративное фото: Николаевский областной ТЦК и СП)

С 24 февраля 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой Территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным ведомства, по результатам этой работы сообщено о подозрении 73 должностным лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.

В ГБР отметили, что доказанные судом суммы полученной неправомерной выгоды при махинациях в ТЦК составляют 114 млн грн. Установлены убытки на сумму 19 млн грн, из которых 6,5 млн грн уже возмещено.

Также в ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовных производств суды арестовали имущество фигурантов на сумму 264 млн грн.

Инфографика: Государственное бюро расследований

24 июля 2024 года Нацполиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие районного ТЦК. Утверждается, что за месяц они "зарабатывали" от $100 000 до $150 000.

16 августа СБУ сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК. Их подозревают в организации схемы по уклонению от мобилизации и незаконном обогащении на $1 млн.

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