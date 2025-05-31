Перезагрузка ТЦК: Сухопутные войска заявили, что в мае подтвердилось только 11% инцидентов
В мае 2025 года Сухопутные войска ВСУ подтвердили лишь 30 из 263 инцидентов с участием территориальных центров комплектования – 11% от общего количества. Об этом сообщили в соцсетях этого рода войск.
Сухопутные войска заявляют, что в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными: "Это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках враждебных информационно-психологических операций".
Как отмечают военные, остальные 11% (30 инцидентов) имели реальные основания и были проверены с вынесением соответствующих решений:
→ четыре человека отстранены от исполнения обязанностей;
→ два человека уволены с должностей;
→ 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
→ 27 служебных расследований продолжаются.
В сообщении отмечают, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.
Командование Сухопутных войск решило публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК начиная с мая: будет систематизировать и обнародовать результаты проверок вместе с Оперативными командованиями "Север", "Юг", "Запад" и "Восток".
"Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", – говорится в публикации.
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