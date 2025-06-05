На збірному пункті у Києві відбувся "бунт" мобілізованих. У ТЦК прокоментували – відео

Мобілізованих вже направили до навчальних центрів, як і планувалося

ЗСУ (Ілюстративне фото: facebook.com/KyivMTCK)

На збірному пункті у Києві відбулися заворушення мобілізованих. У Київському міському Територіальному центрі комплектування повідомили, що для забезпечення порядку були залучені правоохоронці.

У мережі поширили відео, яке можна подивитись тут, про нібито "бунт" мобілізованих громадян на столичному збірному пункті. У ТЦК підтвердили, що під час підготовки команд мобілізованих до відправлення до навчальних центрів дійсно почалися заворушення.

Щоб стабілізувати ситуацію та не допустити ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям, на місце прибули правоохоронні органи. Вони забезпечили порядок.

"Надалі громадяни, призвані за мобілізацією, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", – повідомили у ТЦК та закликали бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення "неперевірених, спотворених і маніпулятивних" повідомлень.