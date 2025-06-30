Шість із семи випадків – фейк. Військові назвали кількість реальних порушень з боку ТЦК

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб)

В Україні за червень 2025 року було перевірено 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Кожен шостий виявився фейком, повідомили в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України.

Не були підтверджені 220 випадків (86%) порушень, натомість 36 (14%) виявилися справжніми.

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Внаслідок перевірок одна особа була відсторонена від виконання обов’язків, ще п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Ще тривають 30 службових розслідувань.

У Київському міському ТЦК повідомили, що за травень 2025 року у столиці було перевірено 33 випадки, пов'язані з можливими порушеннями з боку представників ТЦК.

17 з цих випадків не були підтверджені, а 16 підтвердилися. Жодну причетну особу не було відсторонено або звільнено з посади. Одна людина була притягнута до відповідальності, а ще стосовно 15 епізодів триває розслідування.

У столичному ТЦК зазначили, що наразі відбувається оновлення підходів до роботи ТЦК у межах ініціативи Сухопутних військ. Мета – забезпечити прозорість та відкритість їхньої діяльності.

Деякі повідомлення про порушення з боку представників ТЦК під час виконання службових обов’язків після перевірки виявляються "свідомими маніпуляціями або дезінформацією". Їх можна розцінювати як спроби дискредитації роботи ТЦК та зриву мобілізаційних процесів.

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль", – зазначили в Сухопутних військах.