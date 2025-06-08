Колишній бойовий медик "Йода" заявив, що його три доби утримували в ТЦК. Там прокоментували

Роман Замрій стверджував, що має право на відстрочку. У ТЦК та СП заперечують: кажуть, що він придатний до служби

Роман Замрій (Фото: Facebook)

Колишній бойовий медик Роман Замрій, відомий за позивним "Йода", стверджує, що його незаконно утримували в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) протягом трьох діб, попри наявність відстрочки від мобілізації. У самому центрі це заперечують і наполягають, що підстав для відтермінування у чоловіка не було.

За словами Замрія, інцидент стався 4 червня неподалік Хотина на Чернівецькій області. Його зупинили на блокпості, де представник ТЦК, за його словами, попросив підвезти до військкомату. Коли вони прибули, цей чоловік нібито забрав у нього мобільний телефон і зник.

"Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", – написав Замрій.

Він також розповів, що вночі його помістили до кімнати з заґратованим вікном, яке виходило на темне приміщення, схоже на склад. Двері зачинялися зовні на замок. У військкоматі він повідомив, що має бронювання, однак у відповідь почув: "Телефона немає — значить, і документів немає".

"Вдень перевезли в військкомат. Стало зрозуміло, що мобілізують, пишуть тести, розпитують дані", – додав він.

У ТЦК та СП натомість заявили, що чоловік не мав права на відстрочку і був визнаний придатним до служби за результатами військово-лікарської комісії. Його, за офіційною версією, тимчасово розмістили у приміщенні взводу охорони першого відділу Дністровського РТЦК та СП – не в підвалі – до моменту відправки до частини. У центрі стверджують, що дії працівників були в межах закону і жодного насильства до нього не застосовували.

5 червня Замрія зарахували до складу команди, і того ж вечора він вибув із відділу ТЦК. Наступного дня прибув до військової частини для проходження служби за фахом. У центрі пообіцяли перевірити обставини, на які скаржиться чоловік, і в разі потреби вжити заходів щодо відповідальних посадовців.