Бывший боевой медик заявил, что его трое суток удерживали в ТЦК. Там прокомментировали

Роман Замрий утверждал, что имеет право на отсрочку. В ТЦК и СП отрицают: говорят, что он годен к службе

Роман Замрий (Фото: Facebook)

Бывший боевой медик Роман Замрий, известный по позывному "Йоду", утверждает, что его незаконно содержали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение трех суток, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации.

По словам Замрия, инцидент произошел 4 июня недалеко от Хотина на Черновицкой области. Его остановили на блокпосте, где представитель ТЦК, по его словам, попросил подвезти в военкомат.

"Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, при чем повторял, что все хорошо, просто проведут ВЛК и отдадут документы, потому что основания им достаточны", – написал Замрий.

Он также рассказал, что ночью его поместили в комнату с зарешеченным окном, которое выходило на темное помещение, похожее на склад. Дверь закрывалась снаружи на замок.

"Днем перевезли в военкомат. Стало ясно, что мобилизуют, пишут тесты, расспрашивают данные", – добавил он.

В ТЦК и СП заявили, что мужчина не имел права на отсрочку и был признан годным к службе по результатам военно-врачебной комиссии. никакого насилия к нему не применяли.

5 июня Замрия причислили к составу команды, и в тот же вечер он выбыл из отдела ТЦК. На следующий день прибыл в военную часть для прохождения службы по специальности.