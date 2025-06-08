Бывший боевой медик заявил, что его трое суток удерживали в ТЦК. Там прокомментировали
Бывший боевой медик Роман Замрий, известный по позывному "Йоду", утверждает, что его незаконно содержали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение трех суток, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации.
По словам Замрия, инцидент произошел 4 июня недалеко от Хотина на Черновицкой области. Его остановили на блокпосте, где представитель ТЦК, по его словам, попросил подвезти в военкомат.
"Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, при чем повторял, что все хорошо, просто проведут ВЛК и отдадут документы, потому что основания им достаточны", – написал Замрий.
Он также рассказал, что ночью его поместили в комнату с зарешеченным окном, которое выходило на темное помещение, похожее на склад. Дверь закрывалась снаружи на замок.
"Днем перевезли в военкомат. Стало ясно, что мобилизуют, пишут тесты, расспрашивают данные", – добавил он.
В ТЦК и СП заявили, что мужчина не имел права на отсрочку и был признан годным к службе по результатам военно-врачебной комиссии. никакого насилия к нему не применяли.
5 июня Замрия причислили к составу команды, и в тот же вечер он выбыл из отдела ТЦК. На следующий день прибыл в военную часть для прохождения службы по специальности.
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