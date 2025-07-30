Шмыгаль: Мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально

Глава Минобороны заявил, что люди, получая повестки, приходят служить – их не хватают и не тянут

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5–10%. Об этом в интервью BBC сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"По состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально – люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут", – сказал глава Минобороны.

Он добавил, что люди, получив повестку, приходят в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, оформляются и едут в учебные центры.

Шмыгаль поблагодарил защитников и защитниц, которые реагируют сознательно на получение документа о мобилизации.

"Это очень почетно. И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация – это эти 5–10% скандала", – добавил министр.

Он подчеркнул, что мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев.