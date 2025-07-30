Шмигаль: Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально

Глава Міноборони заявив, що люди, отримуючи повістки, приходять служити – їх не хапають і не тягнуть

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації складають 5–10%. Про це в інтерв’ю BBC повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть", – сказав очільник Міноборони.

Він додав, що люди, отримавши повістку, приходять до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оформляються і їдуть в навчальні центри.

Шмигаль подякував захисникам та захисницям, які реагують свідомо на отримання документа про мобілізацію.

"Це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5–10% скандалу", – додав міністр.

Він наголосив, що мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців.