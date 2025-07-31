Сухопутні війська: У липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками

Внаслідок перевірок дві особи були відсторонені від виконання обов’язків, заявили у Сухопутних військах

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Переважна більшість інцидентів, пов’язаних зі співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися маніпуляцією та фейками. Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

У липні 210 із 244 інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Це становить 86%.

Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок:

→ двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;

→ сім осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

→ 24 службових розслідувань тривають.

У Сухопутних військах наголосили, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку окупанти не шкодують ані грошей, ані зусиль.

"Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а дійсно винні порушники були покарані", – додали в ЗСУ.