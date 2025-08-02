Поліція встановлює обставини конфлікту громадян із військовими ТЦК у Вінниці

Правоохоронці стверджують, що люди вимагали відпустити чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Вінниці правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту, який виник у ніч проти 2 серпня між місцевими мешканцями та військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, військові ТЦК під час заходів з оповіщення про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби.

Надалі група людей, зокрема представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовими.

До установи підійшло близько 80 громадян, частина з яких виламала ворота обʼєкта та намагалася прорватися всередину. До людей було застосовано заходи, щоб відтіснити їх за територію.

Поліція проводить перевірку та забезпечує охорону громадського порядку біля будівлі.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Вінниці виник конфлікт між працівниками ТЦК та СП й місцевими жителями. Люди зібралися біля стадіону та вимагали випустити чоловіків, які, ймовірно, там перебували. Станом на 03:00, попри заклики поліції розійтися, біля будівлі залишалися близько 20 людей.

Згодом Суспільне із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що близько 04:40 чоловіків почали вивозити з території.

30 липня 2025 року Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації становлять 5–10%.

31 липня Сухопутні війська повідомили, що у липні переважна більшість інцидентів, пов’язаних зі співробітниками ТЦК, виявилися маніпуляцією та фейками.