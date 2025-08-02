Конфликт гражданских с военными ТЦК в Виннице: полиция задержала пятерых мужчин
В Виннице задержаны пятеро мужчин, которые, по версии правоохранителей, причастны к конфликту с военнослужащими Территориального центра комплектования и прорвались на территорию учреждения. Об этом сообщила полиция Винницкой области.
По версии полиции, в ночь на 2 августа около 80 человек, в том числе представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, который был в розыске за уклонение от военной службы.
"Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", – сказано в сообщении.
Задержаны пятеро мужчин возрастом от 21 до 33 лет.
Правоохранители открыли производство по факту попытки захвата госучреждения (ст. 341, до пяти лет ограничения или лишения свободы).
- По версии Винницкого ТЦК, 1 августа на территорию временного пункта сбора военнообязанных доставили группу мужчин для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных в рамках мобилизации.
- Вечером вблизи пункта на стадионе собралась группа гражданских, "которая вела себя агрессивно". Зафиксированы попытки незаконного проникновения, повреждения имущества и нарушения публичного порядка.
- Местные сообщили Суспільному, что с территории объекта ТЦК якобы раздавались крики о помощи мужчин, которых привезли на медосмотр, и у них забрали телефоны.
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