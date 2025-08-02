Конфликт гражданских с военными ТЦК в Виннице: полиция задержала пятерых мужчин

Правоохранители заявляют о повреждении ворот и проникновении людей на территорию объекта ТЦК

Фото: Суспільне Вінниця

В Виннице задержаны пятеро мужчин, которые, по версии правоохранителей, причастны к конфликту с военнослужащими Территориального центра комплектования и прорвались на территорию учреждения. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По версии полиции, в ночь на 2 августа около 80 человек, в том числе представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, который был в розыске за уклонение от военной службы.

"Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", – сказано в сообщении.

Задержаны пятеро мужчин возрастом от 21 до 33 лет.

Правоохранители открыли производство по факту попытки захвата госучреждения (ст. 341, до пяти лет ограничения или лишения свободы).