Конфлікт цивільних із військовими ТЦК у Вінниці: поліція затримала п'ятьох чоловіків

Правоохоронці заявляють про пошкодження воріт і проникнення людей на територію об'єкта ТЦК

Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці затримано п’ятьох чоловіків, які, за версією правоохоронців, причетні до конфлікту із військовослужбовцями Територіального центру комплектування і прорвались на територію установи. Про це повідомила поліція Винницької області.

За версією поліції, у ніч проти 2 серпня близько 80 людей, зокрема представники громадської організації, прибули до об'єкта ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, який був у розшуку за ухилення від військової служби.

"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", – йдеться у повідомленні.

Затримано пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом спроби захоплення держустанови (ст. 341, до п'яти років обмеження або позбавлення волі).