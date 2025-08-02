Конфлікт цивільних із військовими ТЦК у Вінниці: поліція затримала п'ятьох чоловіків
У Вінниці затримано п’ятьох чоловіків, які, за версією правоохоронців, причетні до конфлікту із військовослужбовцями Територіального центру комплектування і прорвались на територію установи. Про це повідомила поліція Винницької області.
За версією поліції, у ніч проти 2 серпня близько 80 людей, зокрема представники громадської організації, прибули до об'єкта ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, який був у розшуку за ухилення від військової служби.
"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", – йдеться у повідомленні.
Затримано пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом спроби захоплення держустанови (ст. 341, до п'яти років обмеження або позбавлення волі).
- За версією Вінницького ТЦК, 1 серпня на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних доставили групу чоловіків для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених у межах мобілізації.
- Увечері поблизу пункту на стадіоні зібралася група цивільних, "яка поводилась агресивно". Зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення публічного порядку.
- Місцеві повідомили Суспільному, що з території об'єкта ТЦК нібито лунали крики про допомогу чоловіків, яких привезли на медогляд, і в них забрали телефони.
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