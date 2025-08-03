На Миколаївщині стався напад на групу оповіщення ТЦК – є постраждалі, каже облвійськкомат
На Миколаївщині невідомі напали на групу територіального центру комплектування та представника Національної поліції – є постраждалі серед військовослужбовців та цивільних, заявили в обласному військкоматі.
За його словами, інцидент стався у селі Бузьке під час заходів оповіщення громадян – станом на 14:00 було відомо, що невідомі цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили машину та завдали тілесних ушкоджень солдату.
ТЦК пише, що для самозахисту цей військовий вистрілив з легально зареєстрованого травматичного пістолета.
Попередньо, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та серед цивільних, на місці працюють правоохоронці.
LIGA.net звернулась по коментар до поліції Миколаївської області, відповіді наразі немає. Відео з інцидентом не вдалось знайти у місцевих пабліках.
За Кримінальним кодексом, передбачено до п'яти років тюрми за образу честі та гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення нацбезпеки й оборони, його близьким родичам чи членам сім’ї.
У разі побиття або заподіяння тілесних ушкоджень, закон передбачає до 12 років позбавлення волі.
Також, додали у ТЦК, у таких діях можуть вбачатися ознаки злочину за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Максимальне покарання за нею – 15 років ув'язнення.
- У березні 2025 року омбудсмен Лубінець повідомив, що цьогоріч зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку військкоматів.
- У квітні Генштаб повідомив, що військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я спрямовуватимуть служити у частини в районах бойових дій. На їхні посади призначатимуть бійців з пораненнями чи контузіями, які не можуть служити в бойових підрозділах.
- У червні головком Сирський повідомив, що задля очищення системи мобілізації з ТЦК на інші посади в армії перевели 461 офіцера та інших військовослужбовців.
- Наприкінці липня Полтавський обласний ТЦК повідомив, що група цивільних перекрила дорогу авто з мобілізованими, після чого деякі військовозобов’язані зникли в невідомому напрямку. На початку серпня у Вінниці стався конфлікт за участю 80 людей з представниками ТЦК – поліція затримала п'ятьох чоловіків, за її даними, причетних до інциденту.
- Сухопутні війська впродовж трьох місяців повідомляють, що, згідно з їх перевірками, більшість повідомлень про порушення ТЦК не справджуються.
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