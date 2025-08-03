На Миколаївщині стався напад на групу оповіщення ТЦК – є постраждалі, каже облвійськкомат

Цивільні з битами та металевими трубами пошкодили машину та завдали тілесних ушкоджень солдату – той застосував травматичну зброю, заявили в ТЦК

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На Миколаївщині невідомі напали на групу територіального центру комплектування та представника Національної поліції – є постраждалі серед військовослужбовців та цивільних, заявили в обласному військкоматі.

За його словами, інцидент стався у селі Бузьке під час заходів оповіщення громадян – станом на 14:00 було відомо, що невідомі цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили машину та завдали тілесних ушкоджень солдату.

ТЦК пише, що для самозахисту цей військовий вистрілив з легально зареєстрованого травматичного пістолета.

Попередньо, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та серед цивільних, на місці працюють правоохоронці.

LIGA.net звернулась по коментар до поліції Миколаївської області, відповіді наразі немає. Відео з інцидентом не вдалось знайти у місцевих пабліках.

За Кримінальним кодексом, передбачено до п'яти років тюрми за образу честі та гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення нацбезпеки й оборони, його близьким родичам чи членам сім’ї.

У разі побиття або заподіяння тілесних ушкоджень, закон передбачає до 12 років позбавлення волі.

Також, додали у ТЦК, у таких діях можуть вбачатися ознаки злочину за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Максимальне покарання за нею – 15 років ув'язнення.