На Николаевщине произошло нападение на группу ТЦК, есть пострадавшие – облвоенкомат
На Николаевщине неизвестные напали на группу территориального центра комплектования и представителя Национальной полиции – есть пострадавшие среди военнослужащих и гражданских, заявили в областном военкомате.
По его словам, инцидент произошел в селе Бугское во время мероприятий оповещения граждан – по состоянию на 14:00 было известно, что неизвестные гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили машину и нанесли телесные повреждения солдату.
ТЦК пишет, что для самозащиты этот военный выстрелил из легально зарегистрированного травматического пистолета.
Предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и со стороны гражданских, на месте работают правоохранители.
LIGA.net обратилась за комментарием в полицию Николаевской области, ответа пока нет. Видео с инцидентом не удалось найти в местных пабликах.
По Уголовному кодексу, предусмотрено до пяти лет тюрьмы за оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который осуществляет мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, его близким родственникам или членам семьи.
В случае избиения или причинения телесных повреждений, закон предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Также, добавили в ТЦК, в таких действиях могут усматриваться признаки преступления по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ. Максимальное наказание по ней – 15 лет заключения.
- В марте 2025-го омбудсмен Лубинец сообщил, что в этом году возросло количество обращений украинцев о нарушении прав человека со стороны военкоматов.
- В апреле Генштаб сообщил, что военнослужащих ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлять служить в части в районах боевых действий. На их должности будут назначать бойцов с ранениями или контузиями, которые не могут служить в боевых подразделениях.
- В июне главком Сырский сообщил, что для очистки системы мобилизации из ТЦК на другие должности в армии перевели 461 офицера и других военнослужащих.
- В конце июля Полтавский областной ТЦК сообщил, что группа гражданских перекрыла перекрыла дорогу авто с мобилизованными, после чего некоторые военнообязанные исчезли в неизвестном направлении. В начале августа в Виннице произошел конфликт с участием 80 человек с представителями ТЦК – полиция задержала пятерых мужчин, по ее данным, причастных к инциденту.
- Сухопутные войска в течение трех месяцев сообщают, что согласно их проверкам большинство сообщений о нарушении ТЦК не оправдываются.
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