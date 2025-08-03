На Николаевщине произошло нападение на группу ТЦК, есть пострадавшие – облвоенкомат

Гражданские с битами и металлическими трубами повредили машину и нанесли телесные солдату – тот применил травматическое оружие, заявили в ТЦК

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На Николаевщине неизвестные напали на группу территориального центра комплектования и представителя Национальной полиции – есть пострадавшие среди военнослужащих и гражданских, заявили в областном военкомате.

По его словам, инцидент произошел в селе Бугское во время мероприятий оповещения граждан – по состоянию на 14:00 было известно, что неизвестные гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили машину и нанесли телесные повреждения солдату.

ТЦК пишет, что для самозащиты этот военный выстрелил из легально зарегистрированного травматического пистолета.

Предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и со стороны гражданских, на месте работают правоохранители.

LIGA.net обратилась за комментарием в полицию Николаевской области, ответа пока нет. Видео с инцидентом не удалось найти в местных пабликах.

По Уголовному кодексу, предусмотрено до пяти лет тюрьмы за оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который осуществляет мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, его близким родственникам или членам семьи.

В случае избиения или причинения телесных повреждений, закон предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также, добавили в ТЦК, в таких действиях могут усматриваться признаки преступления по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ. Максимальное наказание по ней – 15 лет заключения.