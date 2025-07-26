В Полтавской области гражданские заблокировали авто с мобилизованными – некоторые сбежали

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

В Полтавской области группа гражданских перекрыла дорогу авто с мобилизованными, после чего некоторые военнообязанные исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Полтавский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Происшествие произошло 25 июля около 20:00. Группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины.

"В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", – сообщили в ведомстве.

В Полтавском областном ТЦК заявили, что по факту препятствования со стороны гражданских направлено представление в Службу безопасности Украины. Относительно мобилизованных военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, уведомлено Государственное бюро расследований.