В Ровенской области избили военнослужащего ТЦК
В Ровенской области избили военнослужащего территориального центра комплектации и социальной поддержки во время проверки документов. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.
Сообщается, что в субботу, 5 июля, около 13:00 во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, в ходе которого старший солдат получил удар в голову.
На место происшествия была вызвана полиция. Военнослужащий был доставлен в больницу.
По факту причинения травм военнослужащему во время выполнения задач возбуждено дело.
- 30 апреля сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина угрожал применением ножа сотрудникам территориального центра комплектации.
- 10 июня в Харьковской области мужчина и женщина напали на полицейского и военнослужащего Территориального центра комплектации и социальной поддержки.