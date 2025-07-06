В Ровенской области избили военнослужащего ТЦК

Во время проверки документов 5 июля старшего солдата ударили по голове

Иллюстративное фото (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В Ровенской области избили военнослужащего территориального центра комплектации и социальной поддержки во время проверки документов. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.

Сообщается, что в субботу, 5 июля, около 13:00 во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, в ходе которого старший солдат получил удар в голову.

На место происшествия была вызвана полиция. Военнослужащий был доставлен в больницу.

По факту причинения травм военнослужащему во время выполнения задач возбуждено дело.