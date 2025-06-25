Двоим напавшим на "азовца" военным сообщили о подозрении

Нападение на военного "Азова" произошло 13 июня в Ивано-Франковске

Подозреваемые (Фото: t.me/SpecprokuraturaZahidRegion)

Двум военнослужащим, напавшим на бойца "Азова", сообщили о подозрении по факту хулиганства. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов".

Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики.

Нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

После инцидента мужчины скрылись с места происшествия, однако правоохранители установили их местонахождение.

Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей. В настоящее время им доложено о подозрениях по факту хулиганства.

Подозреваемые (Фото: t.me/SpecprokuraturaZahidRegion)