Двоим напавшим на "азовца" военным сообщили о подозрении
Двум военнослужащим, напавшим на бойца "Азова", сообщили о подозрении по факту хулиганства. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов".
Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики.
Нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.
После инцидента мужчины скрылись с места происшествия, однако правоохранители установили их местонахождение.
Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей. В настоящее время им доложено о подозрениях по факту хулиганства.
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