Двом військовим, які напали на "азовця", повідомили про підозру

Напад на військового "Азову" стався 13 червня в Івано-Франківську

Підозрювані (Фото: t.me/SpecprokuraturaZahidRegion)

Двом військовослужбовцям, які напали на бійця "Азову", повідомили про підозру за фактом хуліганства. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку в Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов".

Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики.

Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили їх місцеперебування.

Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї з військових частин. Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства.

Підозрювані (Фото: t.me/SpecprokuraturaZahidRegion)

13 червня військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич написав, що напад було скоєно саме на нього. За його словами, це нібито зробили бійці Третьої окремої штурмової бригади, які пов’язані з командиром третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

За його словами, деяких з них він нібито знав особисто і вважав друзями.

Андрій Кориневич, позивний "Корінь", - майор 12 бригади спецпризначення "Азов". Служить в "Азові" з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя, пройшов російський полон.