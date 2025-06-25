Двом військовим, які напали на "азовця", повідомили про підозру
Двом військовослужбовцям, які напали на бійця "Азову", повідомили про підозру за фактом хуліганства. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку в Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов".
Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики.
Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.
Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили їх місцеперебування.
Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї з військових частин. Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства.
13 червня військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич написав, що напад було скоєно саме на нього. За його словами, це нібито зробили бійці Третьої окремої штурмової бригади, які пов’язані з командиром третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.
За його словами, деяких з них він нібито знав особисто і вважав друзями.
Андрій Кориневич, позивний "Корінь", - майор 12 бригади спецпризначення "Азов". Служить в "Азові" з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя, пройшов російський полон.
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