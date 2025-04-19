Поліція затримала ще двох підлітків, які напали на військового у Києві – фото
Поліція Києва затримала вже чотирьох осіб, яких підозрюють у побитті військового у Києві 18 квітня. Їм готується повідомлення про підозру, повідомили правоохоронці.
19 квітня поліціянти затримали ще двох імовірних нападників. Це кияни 15 та 17 років.
Напад стався 18 квітня у Гідропарку – група підлітків побила військового. За попередніми даними, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі й спровокувала конфлікт. Після цього молодики повалили потерпілого на землю та почали бити його ногами та руками.
Правоохоронці одразу на місці події затримали двох 17-річних учасників нападу.
Поліціянти розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. За вчинене підліткам може загрожувати до чотирьох років за ґратами. Їм готуються оголосити повідомлення про підозру.
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