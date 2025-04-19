Поліція затримала ще двох підлітків, які напали на військового у Києві – фото
Затриманий підліток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Поліція Києва затримала вже чотирьох осіб, яких підозрюють у побитті військового у Києві 18 квітня. Їм готується повідомлення про підозру, повідомили правоохоронці.

19 квітня поліціянти затримали ще двох імовірних нападників. Це кияни 15 та 17 років.

Напад стався 18 квітня у Гідропарку – група підлітків побила військового. За попередніми даними, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі й спровокувала конфлікт. Після цього молодики повалили потерпілого на землю та почали бити його ногами та руками.

Правоохоронці одразу на місці події затримали двох 17-річних учасників нападу.

Поліціянти розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. За вчинене підліткам може загрожувати до чотирьох років за ґратами. Їм готуються оголосити повідомлення про підозру.

Поліція затримала ще двох підлітків, які напали на військового у Києві – фото
Затриманий підліток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)
Поліція затримала ще двох підлітків, які напали на військового у Києві – фото
Затриманий підліток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)
Поліція затримала ще двох підлітків, які напали на військового у Києві – фото
Затриманий підліток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)
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