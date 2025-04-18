У Києві підлітки натовпом побили військового – затримано двох неповнолітніх

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Гідропарку в Києві група підлітків побила військового – затримано двох неповнолітніх фігурантів, повідомила поліція столиці. Місцеві ресурси публікують відео інциденту: на кадрах нижче є насилля та нецензурна лексика, 18+.

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За попередніми даними, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі й спровокувала конфлікт – після цього молодики повалили потерпілого на землю та почали бити його ногами та руками.

Правоохоронці повідомили про затримання двох фігурантів – 17-річних місцевих жителів. Поліція вживає заходів для затримання решти нападників.

Наразі медики надають допомогу потерпілому, на місці працює слідчо-оперативна група.

Поліціянти розв'язують питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею про хуліганство. Максимальне покарання – чотири роки тюрми.

19 березня у Кременчуці чоловік поранив військовослужбовця районного ТЦК.

У військкоматі повідомили, що при спробі перевірити документи чоловік вистрілив із травматичного пістолета в бік військового та поранив його у ногу.