Топменеджер Суспільного Макаров дав перші покази після нападу: Нацполіція доповіла Клименку

Юрій Макаров (Фото: Суспільне Мовлення)

Керівництво Національної поліції доповіло міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку про перебіг розслідування нападу на журналіста в Києві, той уже надав перші покази. У своєму дописі чиновник не вказує ім'я медійника, але з контексту йдеться про виконавчого директора Суспільного Мовлення Юрія Макарова.

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"Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного", – повідомив Клименко.

За його словами, потерпілий уже надав перші покази поліціянтам. Міністр просить тих, кому відома інформація щодо цього нападу, повідомити поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102.

Чиновник зауважив, що він "особисто контролює процес розкриття й розслідування цього зухвалого злочину". Раніше до цього закликала команда Суспільного.

ОНОВЛЕНО. Президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що заслухав доповідь Клименка: за однією з версій напад стався через професійну діяльність Макарова – висвітлення війни РФ проти України.

Також голова держави зазначив, що ніж нападника залишився на місці злочину, триває експертиза, працюють слідчі групи.