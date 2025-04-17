На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова напали з ножем
На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова 16 квітня напали, завдавши йому ножового поранення. Про це йдеться у повідомленні медіа.
Зазначається, що Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про тяжкі тілесні ушкодження.
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