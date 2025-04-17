На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова напали з ножем

Напад стався 16 квітня. Суспільне Мовлення повідомило, що Макарова госпіталізовано у важкому стані

Юрій Макаров (Фото: Суспільне Мовлення)

На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова 16 квітня напали, завдавши йому ножового поранення. Про це йдеться у повідомленні медіа.

Зазначається, що Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про тяжкі тілесні ушкодження.

Команда Суспільного закликала міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка взяти розслідування під особистий контроль.