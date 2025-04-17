На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова напали с ножом

Нападение произошло 16 апреля. Суспильне Мовлення сообщило, что Макаров госпитализирован в тяжелом состоянии

Юрий Макаров (Фото: Суспильне Мовлення)

На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова 16 апреля напали, нанеся ему ножевое ранение.

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Отмечается, что Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения.

Команда Суспильне призвало министра внутренних дел Игоря Клименко взять расследование под личный контроль.