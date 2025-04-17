На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова напали с ножом
Юрий Макаров (Фото: Суспильне Мовлення)

На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова 16 апреля напали, нанеся ему ножевое ранение.

Отмечается, что Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения.

Команда Суспильне призвало министра внутренних дел Игоря Клименко взять расследование под личный контроль.

  • 12 февраля 2025 года харьковские полицейские сообщили о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего территориального центра комплектования.
  • 14 марта в Одессе произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что был убит активист Демьян Ганул.
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