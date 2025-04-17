На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова напали с ножом
На исполнительного продюсера Суспильне Мовлення Юрия Макарова 16 апреля напали, нанеся ему ножевое ранение.
Отмечается, что Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения.
Команда Суспильне призвало министра внутренних дел Игоря Клименко взять расследование под личный контроль.
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