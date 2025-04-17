Топ-менеджер Суспільного Макаров дал первые показания после нападения: доклад Нацполиции
Руководство Национальной полиции доложило министру внутренних дел Игорю Клименко о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве, тот уже дал первые показания. В своем сообщении чиновник не указывает имя медийщика, но из контекста понятно, что речь идет об исполнительном директоре Суспільного Мовлення Юрии Макарове.
"Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы совершенного", – сообщил Клименко.
По его словам, потерпевший уже дал первые показания полицейским. Министр просит тех, кому известна информация об этом нападении, сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102.
Чиновник отметил, что он "лично контролирует процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления". Ранее к этому призвала команда Суспільного.
- 16 апреля на исполнительного продюсера Суспільного Мовлення Макарова напали, нанеся ему ножевое ранение.
Медийщика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию 17 апреля угрозы его жизни уже нет.
Открыто уголовное производство по статье о тяжких телесных повреждениях.