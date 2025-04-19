Полиция задержала еще двух подростков, напавших на военного в Киеве – фото

Подозреваемым может грозить до четырех лет за решеткой за хулигантство

Задержанный подросток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Полиция Киева задержала уже четырех человек, подозреваемых в избиении военного в Киеве 18 апреля. Им готовится сообщение о подозрении, уведомили правоохранители.

19 апреля полицейские задержали еще двух вероятных нападающих. Это киевляне 15 и 17 лет.

Нападение произошло 18 апреля в Гидропарке – группа подростков избила военного. По предварительным данным, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. После этого молодые люди повалили пострадавшего на землю и стали его бить ногами и руками.

Правоохранители сразу на месте происшествия задержали двух 17-летних участников нападения.

Полицейские возбудили уголовное производство по статье хулиганство. За совершенное подросткам может грозить до четырех лет за решеткой. Им готовятся объявить сообщение о подозрении.

Задержанный подросток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Задержанный подросток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Задержанный подросток (Фото: kyiv.npu.gov.ua)