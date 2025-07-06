У Рівненській області побили військового ТЦК
У Рівненській області побили військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.
Зазначається, що у суботу 5 липня близько 13:00 під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.
На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений у лікарню.
За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань відкрили справу.
- 30 квітня повідомлялося, що у Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам ТЦК.
- 10 червня у Харківській області чоловік та дружина напали на поліціянта та військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.