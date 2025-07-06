У Рівненській області побили військового ТЦК

Під час перевірки документів 5 липня старшого солдата вдарили по голові

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Рівненській області побили військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що у суботу 5 липня близько 13:00 під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений у лікарню.

За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань відкрили справу.