ТЦК: В Черкассах мужчина с гранатой пытался взять в заложники военных

Мужчину остановили для проверки учетных данных, после чего он достал гранату и выдернул чеку, утверждают в ТЦК

Иллюстративное фото: Depositphotos

Утром 5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой и пытался взять в заложники военнослужащих Территориального центра комплектования и соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК.

По версии военных, во время осуществления мероприятий по оповещению на проспекте Химиков военные ТЦК остановили мужчину для проверки учетных данных.

"В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", – говорится в сообщении.

С мужчиной сейчас работают правоохранители. Военные ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На место прибыли представители специальных служб для выяснения обстоятельств и решения данной ситуации.