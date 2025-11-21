В ТЦК Одессы произошел взрыв – есть жертва

Причины взрыва в районном Одесском ТЦК устанавливаются, на месте работают необходимые службы

ТЦК (Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК)

В одном из районных Территориальных центров комплектования Одессы днем 21 ноября произошел взрыв, есть раненый и жертва. Об этом сообщила полиция.

По предварительным данным, по состоянию на 15:30 известно об одном погибшем и одном раненом. На месте работают экстренные службы.

Причины взрыва правоохранители не сообщили, детали пообещали предоставить позже.