В ТЦК Одессы произошел взрыв – есть жертва
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В одном из районных Территориальных центров комплектования Одессы днем 21 ноября произошел взрыв, есть раненый и жертва. Об этом сообщила полиция.
По предварительным данным, по состоянию на 15:30 известно об одном погибшем и одном раненом. На месте работают экстренные службы.
Причины взрыва правоохранители не сообщили, детали пообещали предоставить позже.
- В начале 2025 года по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК. 1 февраля произошел взрыв в ТЦК Ровно – Россия взорвала своего "агента". В тот же день в Полтавской области неизвестный убил военного из ТЦК.
- 2 февраля произошел взрыв возле здания ТЦК в Павлограде, в результате чего ранения получил один человек.
- 3 июля Россия ударила по Полтаве, в результате чего загорелся ТЦК и дом, есть погибшие и раненые. А 6 июля Россия ударила дроном по ТЦК в Кременчуге.
- 5 августа в Черкассах мужчина с гранатой пытался взять в заложники военных из ТЦК.
