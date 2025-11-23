Россияне массированно атаковали Харьков – есть погибшие и пострадавшие
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Вечером в воскресенье, 23 ноября, россияне совершили массированную дроновую атаку по Харькову, из-за чего погибли и пострадали люди. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
О первом ударе БпЛА оккупантов по Харькову он сообщил в 21:29.
По состоянию на момент публикации известно о трех погибших и 15 пострадавших в городе.
Терехов сообщал, что, предварительно, один "шахед" попал в частный дом в Шевченковском районе – из-за этого погиб человек.
По предварительным данным, был "прилет" в Салтовском районе Харькова, рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов.
Он также сообщил о пожаре в Шевченковском районе из-за дроновых ударов.
Среди пострадавших есть 12-летний ребенок, написал чиновник впоследствии.
- В ночь на 23 ноября от российских обстрелов пострадала Днепропетровская область. В Днепре полтора десятка пострадавших в результате дроновой атаки РФ.
- В Одесской области из-за российской атаки дронами возникли пожары, повреждены дома.
