Россияне массированно атаковали Харьков – есть погибшие и пострадавшие

В областном центре произошли "прилет" и пожар в двух районах

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

Вечером в воскресенье, 23 ноября, россияне совершили массированную дроновую атаку по Харькову, из-за чего погибли и пострадали люди. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

О первом ударе БпЛА оккупантов по Харькову он сообщил в 21:29.

По состоянию на момент публикации известно о трех погибших и 15 пострадавших в городе.

Терехов сообщал, что, предварительно, один "шахед" попал в частный дом в Шевченковском районе – из-за этого погиб человек.

По предварительным данным, был "прилет" в Салтовском районе Харькова, рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов.

Он также сообщил о пожаре в Шевченковском районе из-за дроновых ударов.

Среди пострадавших есть 12-летний ребенок, написал чиновник впоследствии.