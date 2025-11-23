Росіяни масовано атакували Харків – є загиблі та постраждалі
Увечері у неділю, 23 листопада, росіяни здійснили масовану дронову атаку по Харкову, через що загинули та постраждали люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Про перший удар БпЛА окупантів по Харкову він повідомив о 21:29.
Станом на момент публікації відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих у місті.
Терехов повідомляв, що, попередньо, один "шахед" влучив у приватний будинок у Шевченківському районі – через це загинула людина.
За попередніми даними, був "прильот" у Салтівському районі Харкова, розповів глава обладміністрації Олег Синєгубов.
Він також повідомив про пожежу у Шевченківському районі через дронові удари.
Серед постраждалих є 12-річна дитина, написав чиновник згодом.
- У ніч проти 23 листопада від російських обстрілів потерпала Дніпропетровська область. У Дніпрі півтора десятка постраждалих унаслідок дронової атаки РФ.
- На Одещині через російську дронову атаку виникли пожежі, пошкоджено будинки.
