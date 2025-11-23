Росіяни масовано атакували Харків – є загиблі та постраждалі

В обласному центрі стались "прильот" та пожежа у двох районах

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

Увечері у неділю, 23 листопада, росіяни здійснили масовану дронову атаку по Харкову, через що загинули та постраждали люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Про перший удар БпЛА окупантів по Харкову він повідомив о 21:29.

Станом на момент публікації відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих у місті.

Терехов повідомляв, що, попередньо, один "шахед" влучив у приватний будинок у Шевченківському районі – через це загинула людина.

За попередніми даними, був "прильот" у Салтівському районі Харкова, розповів глава обладміністрації Олег Синєгубов.

Він також повідомив про пожежу у Шевченківському районі через дронові удари.

Серед постраждалих є 12-річна дитина, написав чиновник згодом.