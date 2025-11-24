У Харкові четверо загиблих і 13 постраждалих через масований удар дронів: фото, відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У Харкові внаслідок масованого удару безпілотників сталися пожежі, загинули чотири людини, ще 13 – постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Увечері 23 листопада ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах. В результаті влучань сталися руйнації будівель і декілька осередків займання. Горіли три житлові будинки й об’єкт інфраструктури.
- У ніч проти 23 листопада від російських обстрілів потерпала Дніпропетровська область. У Дніпрі півтора десятка постраждалих унаслідок дронової атаки РФ.
- На Одещині через російську дронову атаку виникли пожежі, пошкоджено будинки.
