У Харкові четверо загиблих і 13 постраждалих через масований удар дронів: фото, відео

У Харкові внаслідок масованого удару безпілотників сталися пожежі, загинули чотири людини, ще 13 – постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Увечері 23 листопада ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах. В результаті влучань сталися руйнації будівель і декілька осередків займання. Горіли три житлові будинки й об’єкт інфраструктури.