У декількох районах Одеси виникли проблеми зі світлом після атаки РФ

Ілюстративне фото: Facebook Одеської опери

У кількох районах Одеси виникли проблеми зі світлом через дронову атаку окупантів на місто. Про це повідомив глава військової адміністрації міста Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб", – написав чиновник, додавши, що пункти незламності в місті відкрито у цілодобовому режимі.

Лисак також додав, що на деяких маршрутах є перебої у русі електротранспортом – відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Інших офіційних подробиць поки що немає.

Повітряна тривога в Одесі та області тривала більш ніж дві з половиною години до 20:47, Повітряні Сили попереджали про російську атаку безпілотниками.