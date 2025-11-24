У декількох районах Одеси виникли проблеми зі світлом після атаки РФ
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У кількох районах Одеси виникли проблеми зі світлом через дронову атаку окупантів на місто. Про це повідомив глава військової адміністрації міста Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб", – написав чиновник, додавши, що пункти незламності в місті відкрито у цілодобовому режимі.
Лисак також додав, що на деяких маршрутах є перебої у русі електротранспортом – відповідні служби працюють над усуненням наслідків.
Інших офіційних подробиць поки що немає.
Повітряна тривога в Одесі та області тривала більш ніж дві з половиною години до 20:47, Повітряні Сили попереджали про російську атаку безпілотниками.
- У Харкові внаслідок масованого удару безпілотників увечері 23 листопада сталися пожежі, загинули чотири людини, ще 13 – постраждали, серед них двоє дітей.
- У Тернополі правоохоронці шукають останки безвісти зниклих людей внаслідок російського обстрілу 19 листопада серед уламків зруйнованих будинків.
