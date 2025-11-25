На Одещині атаковано портову інфраструктуру й енергетику: шестеро постраждалих, зокрема діти

Фото: ДСНС

Росіяни атакували ударними безпілотниками енергетичну і портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Про це повідомили прокуратура, Держслужба з надзвичайних ситуацій і очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ввечері 24 листопада та в ніч проти 25-го російські війська масовано атакували Одесу й Одеський район – через влучання виникли нові пошкодження і пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Також пошкоджено обладнання.

Через падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні дівчини, 40-річний і 80-річний чоловіки.

Крім того, пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

В Одесі у кількох районах ввечері 24 листопада виникли проблеми зі світлом через ворожу атаку.