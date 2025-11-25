Росія запустила 22 ракети і понад 460 дронів, чотири з них вилетіли до Молдови й Румунії

Росія запустила 22 ракети і понад 460 дронів, чотири з них вилетіли до Молдови й Румуніїдоповнено
У ніч проти 25 листопада Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами й безпілотниками, деякі з яких залетіли на територію країн-сусідів – Молдови і Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Загалом уночі росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "шахеди".
"Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", – повідомив президент.
У Києві на місцях російських ударів працюють рятувальники. Основний удар уночі був саме по столиці й області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків й цивільної інфраструктури. Відомо про 13 поранених і шістьох загиблих людей (мер Віталій Кличко пише, що постраждалих вже 14. – Ред.).
Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі. "Жодного військового сенсу", – наголосив Зеленський.
Також росіяни били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині й Черкащині.
"Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", – написав він.
ДОПОВНЕНО О 10:04. Повітряні сили уточнили, що загалом було 486 засобів повітряного нападу: 22 ракети (чотири "Кинджали", сім крилатих "Іскандер-К", вісім "Калібрів", три балістичні "Іскандер-М") та 464 дрони, близько 250 з яких – "шахеди".
Збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 дронів і 14 ракет (один "Кинджал", п'ять "Іскандерів-К", п'ять "Калібрів", три "Іскандери-М").
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
- У Києві після подвійної атаки почалися екстрені відключення, частина міста без опалення.
