Росія запустила 22 ракети і понад 460 дронів, чотири з них вилетіли до Молдови й Румунії

Росія била сотнями дронів, більшість з яких – "шахеди". Також держава-агресор запустила по Україні десятки різних ракет

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 25 листопада Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами й безпілотниками, деякі з яких залетіли на територію країн-сусідів – Молдови і Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом уночі росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "шахеди".

"Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", – повідомив президент.

У Києві на місцях російських ударів працюють рятувальники. Основний удар уночі був саме по столиці й області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків й цивільної інфраструктури. Відомо про 13 поранених і шістьох загиблих людей (мер Віталій Кличко пише, що постраждалих вже 14. – Ред.).

Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі. "Жодного військового сенсу", – наголосив Зеленський.

Також росіяни били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині й Черкащині.

"Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", – написав він.

ДОПОВНЕНО О 10:04. Повітряні сили уточнили, що загалом було 486 засобів повітряного нападу: 22 ракети (чотири "Кинджали", сім крилатих "Іскандер-К", вісім "Калібрів", три балістичні "Іскандер-М") та 464 дрони, близько 250 з яких – "шахеди".

Збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 дронів і 14 ракет (один "Кинджал", п'ять "Іскандерів-К", п'ять "Калібрів", три "Іскандери-М").

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.