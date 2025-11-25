В Румынии нашли российский дрон. Глава Минобороны объяснил, почему его не сбили

Немецкие и румынские пилоты имели разрешение на сбивание БпЛА, но не сделали этого

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Румынии нашли российский беспилотник без боевой части, залетевший на территорию страны во вторник, 25 ноября. Об этом сообщил министр обороны страны Ионуц Моштяну, передает Digi24.

По его словам, дрон обнаружили в уезде Васлуй. Вероятно, речь идет о БпЛА, который утром вошел в воздушное пространство Румынии, в результате чего сработала система оповещения.

Дрон не был снаряжен взрывчаткой, а румынские и немецкие пилоты, хотя и имели разрешение на поражение цели, не сбивали его, чтобы избежать возможных сопутствующих убытков, уточнил Моштяну.

"Я посмотрю отчет о выполнении задания, но вполне вероятно, что, проанализировав потенциальный сопутствующий вред, который они могли нанести, применив оружие над территорией Румынии, они решили не открывать огонь", – сказал министр обороны Румынии.

Российский беспилотник вошел в воздушное пространство утром во вторник. Самолеты, взлетавшие с земли, периодически обнаруживали БпЛА на радарах из-за того, что он летел слишком низко.

В ночь на 19 ноября один беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы, это подтвердили военные обеих стран.

20 ноября МИД Молдовы выразил протест российскому послу в связи с пролетом беспилотника над территорией страны.

25 ноября российский дрон упал на крышу дома в Молдове.