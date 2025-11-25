У Румунії знайшли російський дрон. Глава Міноборони пояснив, чому його не збили

Німецькі та румунські пілоти мали дозвіл на збиття БпЛА, але не зробили цього

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Румунії знайшли російський безпілотник без бойової частини, що залетів на територію країни у вівторок, 25 листопада. Про це повідомив міністр оборони країни Іонуц Моштяну, передає Digi24.

За його словами, дрон виявили в повіті Васлуй. Ймовірно, йдеться про БпЛА, який вранці увійшов у повітряний простір Румунії, унаслідок чого спрацювала система оповіщення.

Дрон не був споряджений вибухівкою, а румунські та німецькі пілоти, хоча й мали дозвіл на ураження цілі, не збивали його, щоб уникнути можливих супутніх збитків, уточнив Моштяну.

"Я подивлюсь звіт про виконання завдання, але цілком імовірно, що, проаналізувавши потенційну супутню шкоду, яку вони могли завдати, застосувавши зброю над територією Румунії, вони вирішили не відкривати вогонь", – сказав міністр оборони Румунії.

Російський безпілотник увійшов у повітряний простір вранці у вівторок. Літаки, що злітали із землі, періодично виявляли БпЛА на радарах через те, що він летів занадто низько.

У ніч проти 19 листопада один безпілотник порушив повітряний простір Румунії та Молдови, це підтвердили військові обох країн.

20 листопада МЗС Молдови висловило протест російському послу у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни.

25 листопада російський дрон впав на дах будинку в Молдові.