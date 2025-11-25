Сім загиблих та 21 поранений: у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань

Жертвами ворожого обстрілу столиці 25 листопада стало сім людей, ще 21 особа постраждала

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського комбінованого обстрілу в ніч проти 25 листопада. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ударів по столиці загинуло сім осіб, ще 21 людина постраждала, зокрема одна дитина. Співробітники ДСНС врятували 18 людей, серед яких троє дітей.

Крім цього, психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну "шахедами", балістикою, крилатими ракетами й "Кинджалами".

Загалом Росія запустила 22 ракети й понад 460 дронів. Декілька безпілотників порушило повітряний простір Молдови та Румунії.