Сім загиблих та 21 поранений: у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського комбінованого обстрілу в ніч проти 25 листопада. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок ударів по столиці загинуло сім осіб, ще 21 людина постраждала, зокрема одна дитина. Співробітники ДСНС врятували 18 людей, серед яких троє дітей.
Крім цього, психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.
Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки.
Коментарі (0)