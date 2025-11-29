Росія масовано атакує Київ та область: загинуло дві людини, є поранені – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Унаслідок російської масованої атаки на Київ і Київську область у ніч проти суботи, 29 листопада, є загиблий та поранені. Про це повідомили військові адміністрації столиці й області.

О 00:43 глава КМВА Тимур Ткаченко заявляв про наслідки атаки в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки.

Згодом Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки в Солом’янському районі пошкоджено будинок. Станом на 01:40 було відомо про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста, а також про постраждалих.

За даними глави КМВА, на одній з локацій у Святошинському районі з-під завалів деблокували тіло чоловіка. Станом на 05:38 кількість постраждалих зросла до 11 людей.

О 06:14 Ткаченко заявив, що в Оболонському районі дрон пошкодив будинки в приватному секторі на кількох локаціях.

Також окупанти били по Київській області ракетами й дронами. За даними глави Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварах постраждали дві жінки. Жінка 1959 року народження отримала різані рани тіла та доставлена до місцевої лікарні. Інша постраждала – жінка 1975 року народження. Вона отримала різане поранення ноги.

У Броварському районі пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що під атакою був і Фастівський район. Рятувальники додали, що в результаті обстрілу у Броварах виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на восьмому й дев’ятому поверхах.

ДОПОВНЕНО о 06:50. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загинула одна людина. За його даними, дев’ять людей постраждало, шість із них, зокрема дитина, були ушпиталені.

Також унаслідок обстрілу є руйнування:

→ у Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі;

→ у Дніпровському районі внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджено два поверхи, виникла пожежа. Наразі загоряння ліквідували;

→ у Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому будинку. Загоряння ліквідували;

→ у Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому будинку сталось загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли й припарковані поруч автівки. Крім цього, уламки впали на дах 17-поверхового житлового будинку, минулося без пожежі;

→ у Святошинському районі уламки БпЛА влучили у під’їзд триповерхового будинку. Сталося загоряння на другому поверсі. Наразі його ліквідували. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

ДОПОВНЕНО О 07:40. Кличко заявив, що без електроенергії залишилася західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Тим часом Калашник повідомив про знеструмлення Фастова та наслідки в п’яти районах Київської області. У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Також приватні будинки пошкоджено у Вишгородському й Бучанському районах.

Глава ОВА уточнив, що у Фастові критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання і звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи.

ДОПОВНЕНО О 07:50. Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшилась до 13 людей. Шість із них ушпиталили.

ДОПОВНЕНО О 07:56. КМВА повідомила, що кількість загиблих у столиці зросла до двох людей. Ще 13, зокрема дитина, постраждали.

ДОПОВНЕНО О 08:06. У столиці вже 15 постраждалих внаслідок обстрілу. Вісім людей перебувають у лікарнях, уточнив Кличко.

