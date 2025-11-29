Сибига: Показательно, как Путин снова использовал Орбана как соучастника своего террора

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает показательным, как российский диктатор Владимир Путин использовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как соучастника своего террора. С соответствующим заявлением глава дипломатии выступил, комментируя ночную российскую атаку.

Сибига отметил, что Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре.

По его словам, пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать.

"Также показательно, как Путин снова использовал Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия осуществила ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине", — написал глава МИД.

На этот раз государство-агрессор массированно атаковало Киев сразу после визита Орбана и пустых разговоров о "мире". Сибига считает, что Путин "использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле".

Он акцентировал, что диктатор РФ хочет продолжать войну любой ценой. По мнению министра, международное сообщество имеет средства сделать так, чтобы эта цена стала для него невыносимой.

28 ноября Орбан в Москве встретился с Путиным. Они говорили о поставках газа и войне России против Украины.

В ночь на 29 ноября РФ массированно атаковала Украину. Под атакой оказались Киев и область. В столице двое погибших и десятки раненых.