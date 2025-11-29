Сибига: Показательно, как Путин снова использовал Орбана как соучастника своего террора
Министр иностранных дел Андрей Сибига считает показательным, как российский диктатор Владимир Путин использовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как соучастника своего террора. С соответствующим заявлением глава дипломатии выступил, комментируя ночную российскую атаку.
Сибига отметил, что Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре.
По его словам, пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать.
"Также показательно, как Путин снова использовал Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия осуществила ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине", — написал глава МИД.
На этот раз государство-агрессор массированно атаковало Киев сразу после визита Орбана и пустых разговоров о "мире". Сибига считает, что Путин "использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле".
Он акцентировал, что диктатор РФ хочет продолжать войну любой ценой. По мнению министра, международное сообщество имеет средства сделать так, чтобы эта цена стала для него невыносимой.
- 28 ноября Орбан в Москве встретился с Путиным. Они говорили о поставках газа и войне России против Украины.
- В ночь на 29 ноября РФ массированно атаковала Украину. Под атакой оказались Киев и область. В столице двое погибших и десятки раненых.
