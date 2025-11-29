Сибіга: Показово, як Путін знову використав Орбана як співучасника свого терору

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає показовим, як російський диктатор Володимир Путін використав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як співучасника свого терору. З відповідною заявою глава дипломатії виступив, коментуючи нічну російську атаку.

Сибіга зазначив, що Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі.

За його словами, поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати.

"Також показово, як Путін знову використав Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні", – написав глава МЗС.

Цього разу держава-агресорка масовано атакувала Київ одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про "мир". Сибіга вважає, що Путін "використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі".

Він акцентував, що диктатор РФ хоче продовжувати війну за будь-яку ціну. На думку міністра, міжнародна спільнота має засоби зробити так, щоб ця ціна стала для нього нестерпною.

28 листопада Орбан у Москві зустрівся з Путіним. Вони говорили про постачання газу та війну Росії проти України.

У ніч проти 29 листопада РФ масовано атакувала Україну. Під атакою опинилися Київ та область. У столиці двоє загиблих та десятки поранених.