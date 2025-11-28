Орбан і Сійярто приїхали до Путіна: обговорять постачання газу і війну проти України – відео

Угорщина має намір домовитися з РФ про "доступне енергопостачання" цієї зими і протягом 2026 року

Віктор Орбан і Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ країни Петер Сійярто 28 листопада прибули до Москви для переговорів, серед іншого, з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили політики в соцмережах.

Орбан у соцмережі Х заявив, що мета візиту до Москви – переговори про енергопостачання Угорщини. Він нагадав, що нафта і газ у країну надходять трубопроводами з РФ і назвав ці постачання "ключовим елементом енергетичної безпеки".

Також він нагадав, що на початку листопада їздив до Вашингтона, після чого з Угорщини було знято санкції щодо російської енергетики. Тепер він має намір домовитися з Росією.

"Ось чому я сьогодні їду в Росію: щоб переконатися, що енергопостачання Угорщини залишається безпечним і доступним цієї зими і наступного року", – написав угорський прем'єр.

Сійярто у Facebook заявив, що без російських енергоносіїв рахунки за електроенергію для угорських сімей зросли б утричі, що, вочевидь, неприйнятно.

У зустрічі з Путіним і угорськими політиками також візьмуть участь глава російського МЗС Сергій Лавров, радник диктатора Юрій Ушаков і віцепрем'єр Олександр Новак. А з угорського боку будуть присутні ще міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і головний радник Орбана з нацбезпеки Марсель Біро, передає index.hu.

Також на порядку денному обговорення мирного плану про завершення повномасштабної війни Росії проти України.

За повідомленнями російських пропагандистів, сторони вже почали зустріч із Путіним.