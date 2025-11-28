Орбан і Сійярто приїхали до Путіна: обговорять постачання газу і війну проти України – відео
Віктор Орбан і Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ країни Петер Сійярто 28 листопада прибули до Москви для переговорів, серед іншого, з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили політики в соцмережах.

Орбан у соцмережі Х заявив, що мета візиту до Москви – переговори про енергопостачання Угорщини. Він нагадав, що нафта і газ у країну надходять трубопроводами з РФ і назвав ці постачання "ключовим елементом енергетичної безпеки".

Також він нагадав, що на початку листопада їздив до Вашингтона, після чого з Угорщини було знято санкції щодо російської енергетики. Тепер він має намір домовитися з Росією.

"Ось чому я сьогодні їду в Росію: щоб переконатися, що енергопостачання Угорщини залишається безпечним і доступним цієї зими і наступного року", – написав угорський прем'єр.

Сійярто у Facebook заявив, що без російських енергоносіїв рахунки за електроенергію для угорських сімей зросли б утричі, що, вочевидь, неприйнятно.

У зустрічі з Путіним і угорськими політиками також візьмуть участь глава російського МЗС Сергій Лавров, радник диктатора Юрій Ушаков і віцепрем'єр Олександр Новак. А з угорського боку будуть присутні ще міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і головний радник Орбана з нацбезпеки Марсель Біро, передає index.hu.

Також на порядку денному обговорення мирного плану про завершення повномасштабної війни Росії проти України.

За повідомленнями російських пропагандистів, сторони вже почали зустріч із Путіним.

володимир путінугорщинаВіктор Орбан