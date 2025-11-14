Орбан хоче оскаржити рішення ЄС щодо відмови від російського газу
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення ЄС поступово відмовитись від імпорту російського газу. Угорщина розглядала цей крок ще минулого місяця, повідомляє Euractiv.
"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб заткнути національний уряд, який із ним не згоден", – сказав Орбан.
Він додав, що рішення ЄС є "заходом торговельної політики", тоді як санкційні рішення вимагають одностайності. Прем'єр-міністр заявив, що шукає "інші, неправові" засоби для протидії рішенню, але поки що не розкриває деталей.
- ЄС розглядає ініціативу повної відмови від російської нафти й газу як частини розриву енергетичних відносин із Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну.
- 24 вересня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз введе мита на імпорт нафти з РФ, щоб змусити Угорщину і Словаччину перейти на закупівлі неросійської нафти.
