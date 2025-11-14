Орбан хочет оспорить решение ЕС об отказе от российского газа

Премьер-министр Венгрии заявил о незаконности решения ЕС отказаться от российского газа и ищет способы противодействия этому решению

Виктор Орбан (Фото: EPA / ZOLTAN FISCHER)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство подаст в суд на Европейский союз из-за решения ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа. Венгрия рассматривала этот шаг еще в прошлом месяце, сообщает Евроактив.

"Мы не принимаем это явно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем, чтобы заставить замолчать национальное правительство, которое с ним не соглашается", — сказал Орбан.

Читайте также Орбан на грани: почему политический инстинкт предает венгерского премьера

Он добавил, что решение ЕС является "мерой торговой политики", в то время как решения о санкциях требуют единогласия. Премьер-министр заявил, что ищет "другие, неправовые" средства для противодействия решению, но пока не раскрывает подробностей.