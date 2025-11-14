Орбан хочет оспорить решение ЕС об отказе от российского газа
Виктор Орбан (Фото: EPA / ZOLTAN FISCHER)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство подаст в суд на Европейский союз из-за решения ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа. Венгрия рассматривала этот шаг еще в прошлом месяце, сообщает Евроактив.

"Мы не принимаем это явно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем, чтобы заставить замолчать национальное правительство, которое с ним не соглашается", — сказал Орбан.

Он добавил, что решение ЕС является "мерой торговой политики", в то время как решения о санкциях требуют единогласия. Премьер-министр заявил, что ищет "другие, неправовые" средства для противодействия решению, но пока не раскрывает подробностей.

  • ЕС рассматривает инициативу полного отказа от российской нефти и газа в рамках разрыва энергетических отношений с Россией из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
  • 24 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз введет пошлины на импорт нефти из РФ, чтобы заставить Венгрию и Словакию перейти на закупку нефти не из России.
