Орбан и Сийярто приехали к Путину в Москву: обсудят поставки газа и войну против Украины – видео

Венгрия намерена договориться с РФ о "доступном энергоснабжении" этой зимой и в течение 2026 года

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто 28 ноября прибыли в Москву для переговоров, среди прочего, с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщили политики в соцсетях.

Орбан в соцсети Х заявил, что цель визита в Москву – переговоры об энергоснабжении Венгрии. Он напомнил, что нефть и газ в страну поступают по трубопроводам из РФ и назвал эти поставки "ключевым элементом энергетической безопасности".

Также он напомнил, что в начале ноября ездил в Вашингтон, после чего с Венгрии были сняты санкции в отношении российской энергетики. Теперь он намерен договориться с Россией.

"Вот почему я сегодня еду в Россию: чтобы убедиться, что энергоснабжение Венгрии остается безопасным и доступным этой зимой и в следующем году", – написал венгерский премьер.

Сийярто в Facebook заявил, что без российских энергоносителей счета за электроэнергию для венгерских семей выросли бы в три раза, что, очевидно, неприемлемо.

Во встрече с Путиным и венгерскими политиками также примут участие глава российского МИД Сергей Лавров, советник диктатора Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. А с венгерской стороны будут присутствовать еще министр строительства и транспорта Янош Лазар и главный советник Орбана по нацбезопасности Марсель Биро, передает index.hu.

Также на повестке дня обсуждение мирного плана о завершении полномасштабной войны России против Украины.

По сообщениям российских пропагандистов, стороны уже начали встречу с Путиным.