Венгрия получила полной освобождение от санкций по поставкам нефти и газа из РФ – Орбан

Венгерский премьер заявил, что на встрече с Трампом удалось добиться полного освобождения от санкций

Виктор Орбан в белом доме (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

США согласились освободить Венгрию от санкций в отношении российской нефти и газа. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передают Magyar Nemzet и Тelex.

В частности, речь идет о российских газопроводах "Турецкий поток" и "Дружба", а также единственной действующей атомной электростанции "Пакш-2".

"Мы договорились, президент принял решение и сказал, что эти санкции не будут применяться к этим двум трубопроводам. В случае с "Турецким потоком" и "Дружбой" Венгрия получит полное освобождение от санкций. В случае с "Пакш-2" освобождение от санкций не будет продлено, а будет полностью отменено", – заявил он.

Орбан также заявил, что на уровне министров двух государств состоялись обсуждения по всем вопросам, представляющим важность для венгерских интересов. По его словам, американская сторона заинтересована в экономической стабильности Венгрии.

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, обсуждаю российскую нефть, что у Венгрии нет моря, поэтому поставки нефти – это "серьезная проблема" для них.

Депутат Национального собрания Венгрии Балаж Орбан в программе на канале CNN поблагодарил Трампа за его решение.

"Спасибо Трампу, который обещал, что мы получим налоговые льготы для российской нефти и газа", – цитирует его Тelex.