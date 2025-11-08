Угорщина отримала повне звільнення від санкцій щодо поставок нафти і газу з РФ – Орбан

Угорський прем'єр заявив, що на зустрічі з Трампом вдалося домогтися повного звільнення від санкцій

Віктор Орбан у білому домі (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

США погодилися звільнити Угорщину від санкцій щодо російської нафти і газу. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі з американським президентом повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передають Magyar Nemzet та Теlex.

Зокрема, йдеться про російські газопроводи "Турецький потік" і "Дружба", а також єдину діючу атомну електростанцію "Пакш-2".

"Ми домовилися, президент ухвалив рішення і сказав, що ці санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів. У випадку з "Турецьким потоком" і "Дружбою" Угорщина отримає повне звільнення від санкцій. У випадку з "Пакш-2" звільнення від санкцій не буде продовжено, а буде повністю скасовано", – заявив він.

Орбан також заявив, що на рівні міністрів двох держав відбулися обговорення з усіх питань, що становлять важливість для угорських інтересів. За його словами, американська сторона зацікавлена в економічній стабільності Угорщини.

Під час зустрічі в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, обговорюючи російську нафту, що в Угорщини немає моря, тому постачання нафти – це "серйозна проблема" для них.

Депутат Національних зборів Угорщини Балаж Орбан у програмі на каналі CNN подякував Трампу за його рішення.

"Спасибі Трампу, який обіцяв, що ми отримаємо податкові пільги для російської нафти і газу", – цитує його Тeleх.