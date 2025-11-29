Росіяни випустили 36 ракет та майже 600 БпЛА. Зеленський назвав головні цілі

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Близько 36 ракет та майже 600 безпілотників випустили росіяни під час масованої атаки у ніч проти 29 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у Києві та області на місцях російських ударів працюють екстрені служби.

"Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя", – написав Зеленський.

Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Президент зазначив, що вже відомо про десятки поранених і трьох загиблих.

Він акцентував, що потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем протиповітряної оборони, щоб було все необхідне для захисту та тиску на Росію.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити", – сказав глава держави.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:06. Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що основний напрямок масованого удару – Київська область.

Загалом окупанти запустили 632 засобів повітряного нападу, зокрема 36 ракет:

→ 596 безпілотників різних типів;

→ п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська область);

→ 23 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" (райони пусків: Ростовська область);

→ чотири балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська область);

→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська область).

Станом на 10:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 577 повітряних цілей:

→ 558 ворожих БпЛА;

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

→ 12 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

→ чотири балістичні ракети "Іскандер-М";

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих на 17 локаціях.