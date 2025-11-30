Казахстан "занепокоївся" ударом по терміналу у Росії, але не засуджував атаки по Україні – МЗС

Київ відповів на заяву Казахстану стосовно удару по об'єкту на території країни-агресора

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Казахстан, який висловив протест щодо удару по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, раніше не висловлювався про удари РФ по Україні. Про це зауважив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, Україна "взяла до уваги занепокоєння" Казахстану стосовно інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону", – зауважив чиновник.

Він додав, що захисники, у межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій, системно послаблюють військово-промисловий потенціал Росії та позбавляють її засобів вести злочинну загарбницьку війну та вбивати українських людей: "Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора".

Тихий наголосив, що єдиним фактором дестабілізації та причиною викликів щодо безпеки у регіоні Чорного моря та за його межами залишається агресія РФ.

"На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів РФ по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій", – зазначив речник, нагадавши про нещодавню масовану атаку окупантів по Україні 29 листопада.

Чиновник додав, що Україна закликає всі сторони спрямувати зусилля на те, щоб примусити агресора якомога швидше припинити війну проти України та її людей.

"Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами", – підсумував Тихий.